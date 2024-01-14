Местные выдвинули новые версии его происхождения
На днях в чате микрорайона Забайкальский в одном из популярных мессенджеров активно обсуждали странные звуки, которые раздаются в той части города по ночам. Они, по словам местных жителей, похожи на какой-то гул или шум в небе.
- Резко начинается и резко заканчивается – и именно ночью. Кто-то слышит такое же и что это может быть? – задалась вопросом одна из участниц чата.
Другая заявила, что тоже обратила внимание на странный гул рано утром.
- Аж жутко. Даже выйдя на улицу, не поняла, откуда звук исходит. Шум будто от пилы, который потом менялся на гул. Первый раз такое услышала. А доехали до 41 квартала – там ничего нет, – поделилась улан-удэнка своими наблюдениями.
Изначально были как минимум две версии по этому поводу. Первая – улан-удэнская теплоэлектроцентраль № 2. «Это ТЭЦ гудит – чистят, видимо, что-то», – предположили жители микрорайона. Вторая – что «реактивные двигатели на Восточном прогревают с таким шумом».
Вскоре появилась и третья. Ещё одна местная жительница то ли в шутку, то ли всерьёз сообщила, что «в новом садике дворник раздувает снег». Но большинство местных всё же поддерживают версию про ТЭЦ.
- Когда ТЭЦ растапливает котлы или проводит настройку оборудования, это сопряжено с кратковременным шумом. Его издаёт промышленный пар, который выбрасывается в атмосферу под высоким давлением через специальные установки. Они сбрасывают лишний пар в атмосферу – вот тогда мы и можем слышать гул, если находимся в радиусе до нескольких километров от ТЭЦ, – говорится в сообщении, размещённом в чате.
Так или иначе, многие уже лишились сна из-за странного шума. «Он мешает по ночам. Раньше не замечала особо, а сейчас этот гул почти каждую ночь», – пишут участники группы.
Жителям микрорайона Улан-Удэ не даёт спать жуткий гул по ночам
Общество, Фото:
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