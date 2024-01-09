Юный слабовидящий певец из Бурятии спел на одной сцене со звёздами эстрады

Воспитанник спецшколы Улан-Удэ принял участие в гала-концерте международного фестиваля
Лауреат республиканского конкурса «Творчество без границ» прошлого года в номинации «Вокальное искусство», ученик специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №62 города Улан-Удэ Артур Д. принял участие в гала-концерте фестиваля «Белая трость» (6+). На новогодних каникулах видеоверсию концерта показали в эфире одного из центральных телеканалов. Артур приглашён к участию в гала-концерте международного благотворительного фестиваля «Белая трость» как победитель окружного отборочного тура этого года.
Артур занимается вокалом с первого класса, его руководителем является почётный работник общего образования РФ, учитель музыки СКОШИ № 62 III-IV вида Галина Пономарёва, которая более 25 лет занимается вокалом со слабовидящими и слепыми детьми.
Как сообщили в республиканском центре народного творчества, фестиваль «Белая трость» проходит в 14-й раз и объединяет талантливых детей с ограничениями по зрению и звёзд шоу-бизнеса на одной сцене. В прошлом году в фестивале приняла участие ученица этой же школы Аяна Ц. Она спела дуэтом с Евгением Кунгуровым на сцене «Крокус-сити холла».
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