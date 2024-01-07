Дикие животные облюбовали Закаменский район Бурятии

















В Закаменском районе участились случаи выхода диких животных к людям, на автодорогах. В телеграм-канале администрации района опубликованы видео прогуливающейся лисички, рыси, косуль и волка.При встече с дикими животными не нужно приближаться к ним, чтобы снять видео или сделать «селфи»; нельзя пугать животное; в случае неадекватных действий у дикого животного необходимо позвонить в профильное ведомство Бурприроднадзор по телефону (3021) 44-44-97.- Государственными инспекторами Бурприроднадзора осуществляются усиленные рейдовые выезды, проверка транспортных средств совместно со всеми ведомствами Закаменского района до 21 января 2024 года, - сообщили в администрации Закаменского района.