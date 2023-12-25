







За год жители Бурятии немного успокоились. В конце 2022-го Бурятия угодила в первую группу. Включенные туда субъекты наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя для себя их возможные последствия. Наша республика значилась на четвёртом месте, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Курской области. Согласно исследованию, тогда население сильнее всего беспокоили ход СВО, частичная мобилизация и лесные пожары – как и соседей-забайкальцев.

Представители известного коммуникационного агентства КРОС представили очередной рейтинг регионов на основе «Национального индекса тревожностей». Все субъекты РФ они поделили на три группы – в зависимости от их восприимчивости к главным волнительным событиям уходящего года: тревожные, уравновешенные и невозмутимые.Бурятия оказалась во второй группе. Как отмечают авторы исследования, попавшие в неё регионы отличает в меру здоровая обеспокоенность в связи с текущей ситуацией, которая, однако, не выходит за пределы нормы. Правда, что именно волнует жителей республики, специалисты почему-то не указали – в отличие от других территорий.