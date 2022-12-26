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Бурятия угодила в число самых тревожных российских регионов

Бурятия угодила в число самых тревожных российских регионов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике очень остро реагируют на любые волнительные события и преувеличивают их последствия

В уходящем 2022 году тревожность россиян заметно выросла – её общий уровень превысил показатели 2021-го в два с лишним раза. К такому выводу пришли представители агентства КРОС, подготовившие очередной рейтинг регионов на основе «Национального индекса тревожностей». 

Если год назад страхи россиян в основном провоцировал коронавирус, то теперь его сменила специальная военная операция (СВО). Эксперты выявили три группы субъектов в зависимости от их восприимчивости к фобиям, присутствующим в повестке  – тревожные, уравновешенные и невозмутимые. Чем выше значение среднего суммарного индекса, тем выше место в группе. Исключение – «невозмутимые»: здесь чем ниже средний индекс, тем выше находится регион и тем он восприимчивее  к различным событиям.

Бурятия попала в первую группу. Так называемые встревоженные регионы наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя для себя их возможные последствия.

Наша республика значится здесь на четвёртом месте, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Курской области. Согласно исследованию, жителей Бурятии больше всего беспокоили ход СВО, частичная мобилизация и лесные пожары – как и соседей-забайкальцев.

А вот Иркутская область оказалась среди невозмутимых субъектов, которые отличает в меру здоровая обеспокоенность в связи с текущей ситуацией, которая, однако, не выходит за пределы нормы. В Приангарье сильнее всего переживали за ход СВО, ЧМ и инфляцию.

Москвичи, помимо спецоперации, нервничали из-за эскалации конфликта с Западом и возможного применения ядерного оружия, а также ухода иностранных компаний, брендов и платёжных систем. Петербуржцы – из-за СВО, мобилизации и инфляции.

Лидеры рейтинга за год сильно изменились. К Москве и Санкт-Петербургу присоединились приграничные Курская, Белгородская и Брянская области, Севастополь, Бурятия с Забайкальским краем, Ярославская и Архангельская области.

Самыми «невозмутимыми» оказались дальневосточники – Еврейская АО, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Амурская область, кавказцы (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ингушетия), а также жители Мордовии.
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