В Улан-Удэ днём всего -8
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северной половине до умеренного.
Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами -17,-22, по Прибайкалью и южной половине до -3,-8.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём -8,-10.
В Бурятии сегодня будет тепло
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