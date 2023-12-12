В Бурятии температура опускалась до -48 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём около 30 градусов мороза



Во вторник, 12 декабря, в республике ожидается аномально-холодная погода. По Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью опускалась до -33,-38, местами -43,-48. Днём -24,-29, местами до -18, по северу местами -32,-37.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура днём -24,-26.



