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В Бурятии опекун недееспособной девушки развалил её брак

В Бурятии опекун недееспособной девушки развалил её брак
Общество,  Фото:pixabay.com
Ради этого мужчина дошёл до суда

Суд признал недействительным брак жительницы Заиграевского района. С соответствующим иском туда обратился опекун девушки, которая, как выяснилось, является недееспособной. Она и избранник связали себя узами Гименея ещё год назад, в ноябре 2022-го.

Опекун об этом ничего не знал и, как отметили в пресс-службе Заиграевского райсуда, воспрепятствовать союзу не мог. Детей у супружеской пары нет.

Проанализировав обстоятельства дела и оценив все доказательства, служители Фемиды встали на сторону истца. Решение ещё не вступило в законную силу. Мотивировали его тем, что если хотя бы один супруг недееспособен из-за психического расстройства, этого достаточно для расторжения брака.
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