Открытие фестиваля состоится в конце декабря
26 декабря в столице Бурятии пройдёт праздничное открытие пятнадцатого Байкальского рождественского фестиваля (6+). Мероприятие состоится в римско-католическом костёле, вход на него свободный.
Своё мастерство покажут смешанный хор колледжа искусств имени Чайковского под управлением Майдара Дамбаева и органист Виталий Николаев. В хоровом выступлении прозвучат произведения Г. Вивдича, А. Вискова, Ю. Ирдынеева, В. Усовича, И. Афонского, Д. Уильямса и группы «Битлз». Также зрители услышат попурри из рождественских гимнов, произведения Джереми Кларка и Дитриха Букстехуде.
Байкальский рождественский фестиваль продолжится уже после Нового года. 11 января в театре оперы и балета прозвучат «Шедевры вокальной музыки» (6+) от солистки «Геликон оперы» Эльнары Мамедовой и солиста пермской оперы Энхбата Тувшинжаргала. 18 января в КТЦ «Феникс» состоится инструментальный концерт «Музыка времени» (6+). Об этом сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет Байкальский рождественский фестиваль
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