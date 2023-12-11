11 декабря

Популярное

Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира

Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
Общество,  Фото:скриншот
Также у них второе и четвёртое места

Одна из трёх киберспортивных команд, представлявших Монголию на чемпионате мира по PUBG Mobile (18+) или «PUBG Mobile Global Championship 2023» (PMGC) в Турции, а именно киберспортивная команда «IHC Esports», стала победителем мирового первенства этого года.

Гранд-финал чемпионата PMGC 2023 года, в котором соревновались 16 финалистов, проходил с 8 по 10 декабря в Стамбуле. Успеха добились две другие монгольские команды. «Stalwart» заняла второе место, а команда «4Merical Vibes» – четвёртое место. Таким образом Монголия заняла три из первых четырёх мест.

1 место, приз $453,500 – «IHC ESPORTS» (Монголия);
2 место, приз $263,000 – «Stalwart Esports» (Монголия);
3 место, приз $184,000 – «Alpha7 Esports» (Бразилия);
4 место, приз $144 000 – «4MericalVibes» (Монголия).

Кроме того, спортсмены киберкоманды «IHC Esports», выигравшие приз в размере 453 тысяч 500 долларов США (около 1,4 миллиарда тугриков), становятся спортсменами, завоевавшими самый высокий денежный приз в истории Монголии.

Также Золбоот Баярцэнгэл из команды «IHC Esports» был выбран в качестве самого ценного игрока (MVP) и получил звание «Gunslinger» финала.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в октябре прошлого года монгольская киберспортивная команда, завоевав серебряную медаль в дисциплине «Dota 2» (18+), произвела сенсацию на 19-х Азиатских играх в Ханчжоу. В финале турнира за звание чемпиона команда «IHC Esports», представлявшая сборную Монголии на Азиатских играх, встретилась с киберспортсменами сборной Китая. В первом бою сборная Монголии имела явное преимущество и за 40 минут разгромила команду КНР. Однако китайские спортсмены, сумев собраться, завершили оставшиеся бои в свою пользу со счётом 2:1.
Монголия киберспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ примет Байкальский рождественский фестиваль
Улан-Удэ примет Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 11.12.2023
Открытие фестиваля состоится в конце декабря
Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
Общество, 11.12.2023
Также у них второе и четвёртое места
В Северобайкальске выберут лучший новогодний арт-объект
В Северобайкальске выберут лучший новогодний арт-объект
Общество, 11.12.2023
Работы конкурсантов станут украшением ледового городка
Школьники Забайкалья сняли фильм о Халхин-Голе
Школьники Забайкалья сняли фильм о Халхин-Голе
Общество, 11.12.2023
Главные роли исполнили учащиеся Сретенского района
В Иркутске выбрали лучшие ледяные буквы
В Иркутске выбрали лучшие ледяные буквы
Общество, 11.12.2023
Подведены итоги фестиваля «Иркутский алфавит»
В Чите сохранятся неблагоприятные метеорологические условия
В Чите сохранятся неблагоприятные метеорологические условия
Общество, 11.12.2023
Погода поспособствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе
В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили шесть собак
В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили шесть собак
Общество, 11.12.2023
Собачий рейд проводили на Стеклозаводе
В Улан-Удэ появится центр креативных индустрий
В Улан-Удэ появится центр креативных индустрий
Общество, 11.12.2023
Здесь разместят киностудию, студию дизайна, цех народных промыслов и площадки для выставок
Кабанский район Бурятии стал лучшим в патриотическом воспитании
Кабанский район Бурятии стал лучшим в патриотическом воспитании
Общество, 11.12.2023
Награждение состоялось на республиканском форуме «Россия – это мы!»
В Бурятии наградили лучших спортсменов и тренеров
В Бурятии наградили лучших спортсменов и тренеров
Общество, 11.12.2023
Церемония прошла на столетии министерства спорта и молодёжной политики РБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^