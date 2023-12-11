Также у них второе и четвёртое места
Одна из трёх киберспортивных команд, представлявших Монголию на чемпионате мира по PUBG Mobile (18+) или «PUBG Mobile Global Championship 2023» (PMGC) в Турции, а именно киберспортивная команда «IHC Esports», стала победителем мирового первенства этого года.
Гранд-финал чемпионата PMGC 2023 года, в котором соревновались 16 финалистов, проходил с 8 по 10 декабря в Стамбуле. Успеха добились две другие монгольские команды. «Stalwart» заняла второе место, а команда «4Merical Vibes» – четвёртое место. Таким образом Монголия заняла три из первых четырёх мест.
1 место, приз $453,500 – «IHC ESPORTS» (Монголия);
2 место, приз $263,000 – «Stalwart Esports» (Монголия);
3 место, приз $184,000 – «Alpha7 Esports» (Бразилия);
4 место, приз $144 000 – «4MericalVibes» (Монголия).
Кроме того, спортсмены киберкоманды «IHC Esports», выигравшие приз в размере 453 тысяч 500 долларов США (около 1,4 миллиарда тугриков), становятся спортсменами, завоевавшими самый высокий денежный приз в истории Монголии.
Также Золбоот Баярцэнгэл из команды «IHC Esports» был выбран в качестве самого ценного игрока (MVP) и получил звание «Gunslinger» финала.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в октябре прошлого года монгольская киберспортивная команда, завоевав серебряную медаль в дисциплине «Dota 2» (18+), произвела сенсацию на 19-х Азиатских играх в Ханчжоу. В финале турнира за звание чемпиона команда «IHC Esports», представлявшая сборную Монголии на Азиатских играх, встретилась с киберспортсменами сборной Китая. В первом бою сборная Монголии имела явное преимущество и за 40 минут разгромила команду КНР. Однако китайские спортсмены, сумев собраться, завершили оставшиеся бои в свою пользу со счётом 2:1.
Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
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