11 декабря

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В Иркутске выбрали лучшие ледяные буквы

В Иркутске выбрали лучшие ледяные буквы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Подведены итоги фестиваля «Иркутский алфавит»

В Иркутске названы победители фестиваля ледовой скульптуры «Иркутский алфавит». Конкурс стал частью проекта «Ледовый город «Счастье чистой воды».

В течение недели 11 скульпторов из разных городов страны создавали в сквере Кирова шедевры изо льда. В них отражена история Иркутска, всё, с чем ассоциируется столица области. Компетентное жюри выбрало лучшие работы.

Первое место завоевали работы Ивана Гирфанова (г. Шелехов) – скульптуры «О», «Р» и «Ю».



- Каждая буква отразила в себе частичку колорита и истории Прибайкалья. «О» – это омуль. В «Р» воплощён образ писателя Валентина Распутина, а в «Ю» – железная дорога, которая расположена на южном берегу Байкала, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Серебряным призёром конкурса-фестиваля «Иркутский алфавит» стал Базаржав Дамдин (г. Чита) – скульптуры «В», «З» и «Я». Третье место выиграл Андрей Гирфанов (г. Шелехов) – работы «Б», «Д» и «Э».



Несмотря на завершение мероприятия, все эти скульптуры будут радовать горожан и гостей Иркутска до самой весны.

Иркутск ледовая скульптура фестиваль конкурс

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