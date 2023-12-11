11 декабря

Популярное

В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили шесть собак

В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили шесть собак
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Советского района
Собачий рейд проводили на Стеклозаводе

Во время рейда в микрорайоне Стеклозавод столицы Бурятии было посещено более 200 домовладений, проведена 21 профилактическая беседа о соблюдении правил содержания домашних животных. Также было оставлено шесть требований о явке для составления протокола за нарушение правил регистрации и выгула домашних животных, четыре протокола составлено на месте.

Всего ветеринарами было вакцинировано четыре собаки и зарегистрированы две собаки. Службой отлова изъято из среды обитания шесть собак.

Сотрудники комитета по образованию и комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ провели разъяснительные беседы с учащимся школы №43 и воспитанниками детского сада №5 «Хрусталик». Беседы провели на темы: правила поведения при встрече с безнадзорными животными, о различных видах болезней, в том числе бешенство. Охват составил 138 детей, сообщает пресс-служба администрации Советского района.

Улан-Удэ собаки бродячие животные бездомные животные рейд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ примет Байкальский рождественский фестиваль
Улан-Удэ примет Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 11.12.2023
Открытие фестиваля состоится в конце декабря
Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
Киберспортсмены Монголии стали чемпионами мира
Общество, 11.12.2023
Также у них второе и четвёртое места
В Северобайкальске выберут лучший новогодний арт-объект
В Северобайкальске выберут лучший новогодний арт-объект
Общество, 11.12.2023
Работы конкурсантов станут украшением ледового городка
Школьники Забайкалья сняли фильм о Халхин-Голе
Школьники Забайкалья сняли фильм о Халхин-Голе
Общество, 11.12.2023
Главные роли исполнили учащиеся Сретенского района
В Иркутске выбрали лучшие ледяные буквы
В Иркутске выбрали лучшие ледяные буквы
Общество, 11.12.2023
Подведены итоги фестиваля «Иркутский алфавит»
В Чите сохранятся неблагоприятные метеорологические условия
В Чите сохранятся неблагоприятные метеорологические условия
Общество, 11.12.2023
Погода поспособствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе
В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили шесть собак
В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили шесть собак
Общество, 11.12.2023
Собачий рейд проводили на Стеклозаводе
В Улан-Удэ появится центр креативных индустрий
В Улан-Удэ появится центр креативных индустрий
Общество, 11.12.2023
Здесь разместят киностудию, студию дизайна, цех народных промыслов и площадки для выставок
Кабанский район Бурятии стал лучшим в патриотическом воспитании
Кабанский район Бурятии стал лучшим в патриотическом воспитании
Общество, 11.12.2023
Награждение состоялось на республиканском форуме «Россия – это мы!»
В Бурятии наградили лучших спортсменов и тренеров
В Бурятии наградили лучших спортсменов и тренеров
Общество, 11.12.2023
Церемония прошла на столетии министерства спорта и молодёжной политики РБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^