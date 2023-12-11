В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили шесть собак

Общество, Фото: пресс-служба администрации Советского района

Собачий рейд проводили на Стеклозаводе



Во время рейда в микрорайоне Стеклозавод столицы Бурятии было посещено более 200 домовладений, проведена 21 профилактическая беседа о соблюдении правил содержания домашних животных. Также было оставлено шесть требований о явке для составления протокола за нарушение правил регистрации и выгула домашних животных, четыре протокола составлено на месте.



Всего ветеринарами было вакцинировано четыре собаки и зарегистрированы две собаки. Службой отлова изъято из среды обитания шесть собак.



Сотрудники комитета по образованию и комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ провели разъяснительные беседы с учащимся школы №43 и воспитанниками детского сада №5 «Хрусталик». Беседы провели на темы: правила поведения при встрече с безнадзорными животными, о различных видах болезней, в том числе бешенство. Охват составил 138 детей, сообщает пресс-служба администрации Советского района.



