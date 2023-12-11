Школьники Забайкалья сняли фильм о Халхин-Голе

Общество, Фото: пресс-служба администрации Сретенского района

Главные роли исполнили учащиеся Сретенского района



В День героев Отечества в доме культуры села Ломы Сретенского района Забайкальского края состоялась премьера фильма «Халхин-Гол» (6+). Фильм стал результатом внеурочной деятельности учащихся Ломовской школы. Ребята под руководством директора Ивана Гусевского реализовали проект «Живая память. Снимаем кино».



- Фильм – дань памяти моему деду, ветерану двух войн Гусевскому Георгию Григорьевичу. В его основу легли воспоминания деда о японской войне, о боях на реке Халхин-Гол. Снимать начали летом, а основные съёмки проходили в сентябре-октябре. Затем начался монтаж видео и звука. Мы благодарны всем, кто нам помог финансово, физическим трудом и оборудованием. Работа была трудной, ведь мы не профессионалы, но результатом довольны и хотим поделиться со всеми, - рассказал автор идеи и режиссёр-сценарист Иван Гусевский.



Главные роли сыграли школьники: Кирилл Т., Алина Г., Арсений П., Иван П., Кирилл Л., Анастасия Л., Матвей Ш., Михаил Ш., Станислав В. Оператором-монтажёром стал одиннадцатиклассник Илья К. Фильму предшествовали краеведческие исследования, подготовка реквизита и места съёмок.



Отметим, что это не первая работа учащихся Ломовской школы. В День Победы школьники представили свой фильм «Наш батальон» (6+). Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сретенского района.



Возрастное ограничение: 6+.