Главные роли исполнили учащиеся Сретенского района
В День героев Отечества в доме культуры села Ломы Сретенского района Забайкальского края состоялась премьера фильма «Халхин-Гол» (6+). Фильм стал результатом внеурочной деятельности учащихся Ломовской школы. Ребята под руководством директора Ивана Гусевского реализовали проект «Живая память. Снимаем кино».
- Фильм – дань памяти моему деду, ветерану двух войн Гусевскому Георгию Григорьевичу. В его основу легли воспоминания деда о японской войне, о боях на реке Халхин-Гол. Снимать начали летом, а основные съёмки проходили в сентябре-октябре. Затем начался монтаж видео и звука. Мы благодарны всем, кто нам помог финансово, физическим трудом и оборудованием. Работа была трудной, ведь мы не профессионалы, но результатом довольны и хотим поделиться со всеми, - рассказал автор идеи и режиссёр-сценарист Иван Гусевский.
Главные роли сыграли школьники: Кирилл Т., Алина Г., Арсений П., Иван П., Кирилл Л., Анастасия Л., Матвей Ш., Михаил Ш., Станислав В. Оператором-монтажёром стал одиннадцатиклассник Илья К. Фильму предшествовали краеведческие исследования, подготовка реквизита и места съёмок.
Отметим, что это не первая работа учащихся Ломовской школы. В День Победы школьники представили свой фильм «Наш батальон» (6+). Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сретенского района.
Возрастное ограничение: 6+.
Школьники Забайкалья сняли фильм о Халхин-Голе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Открытие фестиваля состоится в конце декабря
Также у них второе и четвёртое места
Работы конкурсантов станут украшением ледового городка
Победителей объявят 13 декабря
Главные роли исполнили учащиеся Сретенского района
Подведены итоги фестиваля «Иркутский алфавит»
Мероприятие провели в Тарбагатайском районе
Погода поспособствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе
Собачий рейд проводили на Стеклозаводе
Малышей назвали Викторией и Алексеем
Будет сокращено количество мероприятий
Горожане путают канализацию с мусорным ведром
Здесь разместят киностудию, студию дизайна, цех народных промыслов и площадки для выставок
Награждение состоялось на республиканском форуме «Россия – это мы!»
Церемония прошла на столетии министерства спорта и молодёжной политики РБ