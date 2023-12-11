Победителей объявят 13 декабря
12 декабря в Улан-Удэ пройдёт оценка работ участников конкурса по выделке шкур, изготовлению традиционной бурятской одежды «Дулаан шэмэг» («Тёплая красота», 6+). Мероприятие состоится на базе малого инновационного предприятия на кафедре «Технологии кожи, меха. Водных ресурсов и товароведения» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Жюри оценят качество работ.
Жители и гости республики смогут сделать свою оценку на выставке работ и мастерства в художественном музее им. Сампилова 13 декабря (6+). В программе запланированы показ одежды из овчины и овечьей шерсти местных дизайнеров и мастеров, подведение итогов конкурса, творческие встречи с мастерами по обработке овчины и овечьей шерсти, а также мастер-классы по работе с войлоком.
Как сообщает республиканский центр народного творчества, это одно из мероприятий проекта «Дулаан шэмэг» («Тёплая красота») по поддержке народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ подведут итоги конкурса по выделке овчины
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