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В Бурятии понадеявшегося на авось водителя-пьяницу приговорили к обязательным работам

В Бурятии понадеявшегося на авось водителя-пьяницу приговорили к обязательным работам
Общество,  Фото:pixabay.com
Ему придётся потрудиться на благо общества 180 часов

Житель Еравнинского района Бурятии предстал перед судом за пьяную езду. До этого он уже один раз попался на вождении в нетрезвом виде. Мужчину по решению мирового судьи лишили водительских прав.
 
Несмотря на это, еравнинец снова сел за руль авто своей подруги, приняв «на грудь». Сельчанин понадеялся, что никто не обратит на него внимания на дороге. Однако нарушителя остановили на одной из улиц в селе Сосново-Озёрское сотрудники ДПС, заметившие, что он не пристегнулся ремнём безопасности.

В ходе разбирательства автоинспекторы почувствовали исходивший от мужчины запах спиртного. Освидетельствование подтвердило, что он был в нетрезвом виде. На заседании еравнинец сообщил, что поехал в аптеку за лекарствами, но суд не принял это в качестве оправдания.

В итоге сельчанина признали виновным по части 1 статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ («Управление автомобилем лицом, лишённым права управления ТС и подвергнутым административному наказанию»). Ему назначили 180 часов обязательных работ и ещё на год запретили садиться на руль. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор уже вступил в законную силу.
пьяная езда суд уголовное дело обязательные работы

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