Морозы ударили в Баунтовском районе
В Баунтовском районе Бурятии из-за морозов отменили занятия у школьников, сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7»
В школу не пошли учащиеся с 1 по 4 классы из села Багдарин и посёлка Маловский, занятия у которых проводятся в первую смену. По данным Витимской школы, в селе Романовка на дистанционное обучение перешли все дети с 1 по 11 классы.
- Учитывая, что температура воздуха в разных микрорайонах одного и того же поселения разная, родители вправе принять решение о посещении занятий ребёнком самостоятельно, уведомив об этом классного руководителя, - отметили в «Баунт-инфо.24/7».
В Баунтовском районе отменяются занятия у школьников при следующих температурах воздуха:
1 смена
-38 - 1-2 классы, 1 смена
-39 - 1-4 классы, 1 смена
-40 - 1-6 классы, 1 смена
-41 - 1-8 классы, 1 и 2 смена
- 42°С и ниже 1-11 классы - 1 и 2 смены
На территории СП «Витимское» установлена температурная шкала отмены учебных занятий:
-36 1-2 классы -1 смена
-37 1-4 классы - 1 смена
-38 1-6 классы - 1 смена
-39 1-8 классы - 1 и 2 смена
- 40°С и ниже - 1-11 классы - 1 и 2 смены
В Бурятии школьники из нескольких сёл не пошли на занятия из-за морозов
Общество, Фото:
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