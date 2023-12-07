Квартиры по проекту КРТ в Улан-Удэ передадут собственникам в чистовой отделке

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Это решение было принято на совещании с главой Бурятии Алексеем Цыденовым



Квартиры от компании ПИК в центре Улан-Удэ будут передаваться собственникам в чистовой отделке. Такую меру власти Бурятии предусмотрели в договоре с застройщиком, который возведёт современный жилой микрорайон в центральной части столицы республики. Благодаря этому не потребуются большие вложения в ремонт квартиры. В новых помещениях будет предусмотрена не только чистовая отделка, но и современная планировка, а также планируется, что общая площадь будет больше, чем в прежнем жилье.



Так, на выбор жителям центральной части Улан-Удэ правительство Бурятии предлагает три способа переселения из старых домов, которые попадают в проект комплексного развития территорий (КРТ). Первый – это получение денежных выплат взамен своей квартиры, второй – обмен на жильё, равнозначное по своей площади, и третий – покупка улучшенной квартира с доплатой из собственных средств. Как уже выяснилось для подавляющего большинства самый приемлемый вариант – второй.



Переселять большинство жителей планируется «волновым» методом. Это означает, что старое жильё будет снесено под ноль, на его месте возведены новые дома, а новые квартиры отдадут экс-жильцам первого.



Что касается, предоставляемых квартир, то они будут сдаваться с чистовой отделкой и не потребуют больших вложений в дополнительный ремонт. Такое решение было принято на совещании с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



В том случае если жители выберут равнозначную квартиру, то её жилая площадь и количество комнат будут не меньше, чем в освобождаемом помещении. А общая площадь может быть больше за счёт увеличения кухни, прихожей и санузла, так как дома построят по современным стандартам.



По планам, уже в скором времени на 35 гектарах в границах улиц Профсоюзная, Смолина и Кузнечная появится около 200 тысяч квадратных метров современного жилья.



