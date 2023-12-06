Большинство улан-удэнцев проголосовали за строительство мультиколонии вблизи ТЭЦ-2

Вторым вариантом был микрорайон Стеклозавод
В Улан-Удэ подвели итоги публичных слушаний по участку для строительства так называемой мультиколонии. Новое учреждение УФСИН объединит следственный изолятор, а также другие виды режима. Официально такая «суперколония» называется учреждением объединённого типа. После возведения нового объекта действующее СИЗО в центре города закроют. В планах – реконструкция набережной и создание на освободившемся участке парковой зоны.
Большинство участников публичных слушаний проголосовали за размещение будущего учреждения вблизи ТЭЦ-2.
Всего на рассмотрение жителей было предложено два основных варианта, свободных от застройки: вблизи микрорайона Стеклозавод и вблизи Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Было заявлено, что обе территории находятся на достаточном расстоянии от жилой застройки.
- По итогам публичных слушаний поступило 13 предложений за размещение учреждения на Стеклозаводе и 94 предложения за район ТЭЦ-2. 50 человек высказались за вынос данного объекта в иное место, - сообщили в администрации города.
На слушаниях было озвучено, что на строительство в Улан-Удэ учреждения объединённого типа Федеральной службы исполнения наказаний федеральный бюджет выделит более 20 млрд рублей.
- Строительство объекта станет точкой развития всей инфраструктуры в районе. Это и строительство новых инженерных сетей, развитие новых территорий, рабочие места, транспортная доступность, - подчеркнул заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Валентин Атанов.
Начальник отделения капитального строительства УФСИН по Бурятии Евгения Насухина подчеркнула, что объект будет находиться в едином периметре под круглосуточной вооружённой охраной. Непосредственной близости режимных корпусов с окнами близлежащих домов жителей, как сейчас в центре Улан-Удэ, не будет, так как сами корпуса будут располагаться вдалеке от забора.
Все прозвучавшие на слушаниях предложения будут внесены в протокол для последующего рассмотрения.
Большинство улан-удэнцев проголосовали за строительство мультиколонии вблизи ТЭЦ-2
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