По северу республики днём до -28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 декабря по республике облачно, местами снег, по Прибайкалью и днём по южной половине местами снегопады. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка. Температура днём -14,-19, местами -6,-11, по северной половине -23,-28.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, к вечеру он усилится до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -14,-16.
В Улан-Удэ к вечеру усилится ветер
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