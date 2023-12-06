Каток на Центральном стадионе заработает на днях
В Улан-Удэ начали работу первые зимние спортивные объекты. Заработал каток спортшколы олимпийского резерва №10 в микрорайоне Заречный, открыты лыжная база «Снежинка» на Аршане, база отдыха ВСГУТУ и спортивно-оздоровительный комплекс «Зорька» на Верхней Берёзовке.
Ещё две лыжные базы и четыре катка массового проката будут открыты в эти выходные, в их числе каток на Центральном стадионе.
- В этом году на Центральном стадионе закуплено новое оборудование - автоматические станки для заточки коньков и сушильные аппараты. Благодаря этим аппаратам коньки очень быстро сушатся, поэтому горожанам будет комфортно в них кататься, - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.
Также в этом году к зимнему сезону готовят 171 спортивную площадку во дворах, в том числе 25 хоккейных и 146 мини-футбольных.
В Улан-Удэ открылись первые лыжные базы и первый каток
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