Мероприятие прошло в Гусиноозёрске
Сотрудники исправительной колонии №1, что находится в Гусиноозёрске, сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадку развернули в спортивном комплексе Гусиноозёрской ГРЭС.
- На первом этапе сотрудники выполняли прыжки в длину, упражнения на гибкость, отжимания и подтягивания. Во время сдачи нормативов сотрудники прилагали все возможные усилия, чтобы получить заветный золотой знак отличия, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии сотрудники колонии сдали нормативы ГТО
Общество, Фото:
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