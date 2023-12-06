В Бурятии сотрудники колонии сдали нормативы ГТО

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мероприятие прошло в Гусиноозёрске



Сотрудники исправительной колонии №1, что находится в Гусиноозёрске, сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадку развернули в спортивном комплексе Гусиноозёрской ГРЭС.



- На первом этапе сотрудники выполняли прыжки в длину, упражнения на гибкость, отжимания и подтягивания. Во время сдачи нормативов сотрудники прилагали все возможные усилия, чтобы получить заветный золотой знак отличия, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.



