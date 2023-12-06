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В Бурятии сотрудники колонии сдали нормативы ГТО

В Бурятии сотрудники колонии сдали нормативы ГТО
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Мероприятие прошло в Гусиноозёрске

Сотрудники исправительной колонии №1, что находится в Гусиноозёрске, сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадку развернули в спортивном комплексе Гусиноозёрской ГРЭС.

- На первом этапе сотрудники выполняли прыжки в длину, упражнения на гибкость, отжимания и подтягивания. Во время сдачи нормативов сотрудники прилагали все возможные усилия, чтобы получить заветный золотой знак отличия, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.

колония ГТО

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