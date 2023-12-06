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В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору

В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Были обсуждены насущные вопросы с работниками объектов ЖКХ

В преддверии сильных морозов заммэра – председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев побывал в котельной и тепловых пунктах в микрорайона Сосновый Бор, где оценил работу объектов вместе с депутатами горсовета Анатолием Перепелицей и Виктором Ефремовым, сообщили в комитете городского хозяйства.

Комиссия осмотрела объекты, обсудила насущные вопросы с работниками объектов жилищно-коммунальной сферы.

– Важно из первых уст узнавать о потребностях и специфике работы. Сегодня мы осмотрели состояние объекта, убедились, что из восьми котлов в работе пять, один на резерве, подача тепла нормативная. Тем не менее, объект требует реконструкции. Подрядная организация, которая ремонтировала летом ещё один котёл, не закончила работу и покинула объект. Этот котёл точно понадобится при прохождении пиковых нагрузок. Будем обращаться к руководству филиала ФГБУ «ЦЖКУ» министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС № 10» в г. Хабаровск, а также в военную прокуратуру для совместного решения этих вопросов, – сказал Сергей Гашев.

Кроме того, на центральных пунктах необходима замена теплообменного оборудования с высоким уровнем износа. Некоторые из них установлены в 1979 и 1982 годах. Наблюдается значительная потеря тепловой энергии в теплообменном оборудовании. Потери тепла от котельной составляют 30 градусов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ ЖКХ администрацияУУ

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