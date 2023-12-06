Спортсмен из Бурятии стал призёром международного турнира по панкратиону

Общество, Фото: федерация панкратиона и грэпплинга РБ

В Омске прошёл кубок памяти Владимира Зборовского



С 1 по 3 декабря в Омске разыграли кубок Омской области по панкратиону по версии WPAF. Международный турнир, также известный как «Кубок Золотого Шлема», был посвящён памяти заслуженного тренера СССР Владимира Зборовского.



За кубок боролись 150 спортсменов из разных регионов России, а также из Казахстана и Таджикистана. В соревнованиях приняли участие команда Бурятии. Так, второе место в своей весовой категории занял спортсмен республики Данил Яковлев. Об этом сообщает федерация панкратиона и грэпплинга РБ.

