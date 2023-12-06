06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии ударят 40-градусные морозы

В Бурятии ударят 40-градусные морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Холодать будет с каждым днём всё сильнее

В Бурятии ожидаются крепкие 40-градусные морозы. Погода начала ухудшаться с начала недели – дул сильный ветер (до 24 м/с), метели, на дорогах заносы.

До конца семидневки холодная погода сохранится с постепенным усилением морозов. В большинстве районов ночью столбик термометра опустится до -27,-33, на севере морозы до 40 и ниже. Днём преобладающая температура -17,-22, местами по северу не выше -30 градусов.

Завтра, 7 декабря, облачно, местами снег, по Прибайкалью и днём по южной половине местами снегопады. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-25, местами -30,-35, по южному Прибайкалью -13,-18, по северу до -36,-41, днём -14,-19, местами -6,-11, по северной половине -23,-28.

В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, утром и днём небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, вечером усиление до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-22, днём -14,-16.

В пятницу, 8 декабря, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-22 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью -15,-20, по северу -36,-41, днём -18,-23, местами -10,-15, по северной половине -25,-30.

В субботу, 9 декабря, по Прибайкалью снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -38,-43, по Прибайкалью -20,-25, днём -20,-25, местами -15,-20, по северной половине -27,-32.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору
В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору
Общество, 06.12.2023
Были обсуждены насущные вопросы с работниками объектов ЖКХ
Из центра Улан-Удэ пропали лавочки
Из центра Улан-Удэ пропали лавочки
Общество, 06.12.2023
«Хотели присесть, а некуда», - делятся горожане
В Бурятии ударят 40-градусные морозы
В Бурятии ударят 40-градусные морозы
Общество, 06.12.2023
Холодать будет с каждым днём всё сильнее
Жареный скорпион из Таиланда не прошёл контроль в аэропорту Иркутска
Жареный скорпион из Таиланда не прошёл контроль в аэропорту Иркутска
Общество, 06.12.2023
Мужчина заявил, что привёз экзотические деликатесы для фотосессии
В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте
В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте
Общество, 06.12.2023
Эти животные способны привязываться к людям
На севере Бурятии лавиноопасно
На севере Бурятии лавиноопасно
Общество, 06.12.2023
Туристов просят не выходить в горы
Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву
Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву
Общество, 06.12.2023
Новость о лечении для Тани стала неожиданностью
В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО
В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО
Общество, 06.12.2023
Награждение прошло в рамках Дня добровольца
В Бурятии прокуратура контролирует строительство новой школы на 176 мест
В Бурятии прокуратура контролирует строительство новой школы на 176 мест
Общество, 06.12.2023
Образовательное учреждение возводят в рамках нацпроекта
Жители Улан-Удэ продолжают искать знаковые объекты в городе
Жители Улан-Удэ продолжают искать знаковые объекты в городе
Общество, 06.12.2023
В республике каждый понедельник проходит поисковый квест

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^