В Бурятии ударят 40-градусные морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Холодать будет с каждым днём всё сильнее



В Бурятии ожидаются крепкие 40-градусные морозы. Погода начала ухудшаться с начала недели – дул сильный ветер (до 24 м/с), метели, на дорогах заносы.



До конца семидневки холодная погода сохранится с постепенным усилением морозов. В большинстве районов ночью столбик термометра опустится до -27,-33, на севере морозы до 40 и ниже. Днём преобладающая температура -17,-22, местами по северу не выше -30 градусов.



Завтра, 7 декабря, облачно, местами снег, по Прибайкалью и днём по южной половине местами снегопады. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-25, местами -30,-35, по южному Прибайкалью -13,-18, по северу до -36,-41, днём -14,-19, местами -6,-11, по северной половине -23,-28.



В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, утром и днём небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, вечером усиление до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-22, днём -14,-16.



В пятницу, 8 декабря, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-22 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью -15,-20, по северу -36,-41, днём -18,-23, местами -10,-15, по северной половине -25,-30.



В субботу, 9 декабря, по Прибайкалью снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -38,-43, по Прибайкалью -20,-25, днём -20,-25, местами -15,-20, по северной половине -27,-32.



