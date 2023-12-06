Его проведут в конце мая – начале июня следующего года
Одиннадцатый Забайкальский международный кинофестиваль начнётся в Чите в 2024 году 30 мая. Об этом 4 декабря заявили на его сайте организаторы мероприятия.
Он продлится четыре дня по 2 июня включительно.
Как сообщает портал «Культура 75», ранее, в ноябре, на презентации XI кинофестиваля, которая прошла на форуме «Россия» (6+) на ВДНХ, выступили актёры Михаил Полицеймако, Валерий Баринов, Дмитрий Павленко, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Мария Порошина и Ирина Шведова, а также певцы Николай Рябуха и Маргарита Колотилина.
Возрастное ограничение: 18+.
Названы даты проведения Забайкальского кинофестиваля в 2024 году
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