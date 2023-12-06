Названы даты проведения Забайкальского кинофестиваля в 2024 году

Его проведут в конце мая – начале июня следующего года



Одиннадцатый Забайкальский международный кинофестиваль начнётся в Чите в 2024 году 30 мая. Об этом 4 декабря заявили на его сайте организаторы мероприятия.



Он продлится четыре дня по 2 июня включительно.



Как сообщает портал «Культура 75», ранее, в ноябре, на презентации XI кинофестиваля, которая прошла на форуме «Россия» (6+) на ВДНХ, выступили актёры Михаил Полицеймако, Валерий Баринов, Дмитрий Павленко, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Мария Порошина и Ирина Шведова, а также певцы Николай Рябуха и Маргарита Колотилина.



Возрастное ограничение: 18+.