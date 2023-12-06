Тайбоксеры Бурятии завоевали 11 медалей «Кубка Содружества»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В турнире приняли участие 18 спортсменов республики



11 медалей всероссийских соревнованиях по тайскому боксу «Кубок Содружества» добилась сборная Бурятии. Победными они стали для Анастасии Б., Ксении Г., Дарьи Е. и Виктории Ч. Спортсменки – обладательницы золотых медалей.



Серебряные награды завоевали Станислав С., Александр Х. и Валерия К. Бронзовыми призёрами турнира стали Пётр Х., Эдуард Ш., Олеся Г. и Михаил С.



Местом проведения сразу двух спортивных стартов: кубка России и кубка Содружества – стала Нижегородская область. В течение семи соревновательных дней награды соревнований разыграли 842 спортсмена из 48 регионов страны.



В министерстве спорта Бурятии отметили, что следующим стартом для тайбоксёров региона с 18 по 20 декабря станут шестые по счёту открытые чемпионат и первенство Улан-Удэ по муайтай (6+).

