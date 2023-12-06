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В Улан-Удэ более ста классов перевели на дистанционку

В Улан-Удэ более ста классов перевели на дистанционку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость ОРВИ растёт

На сегодняшний день в Улан-Удэ на карантине находятся около четырёх тысяч учеников из более чем ста классов. Учебный процесс ведётся в дистанционном режиме, сообщили в комитете по образованию.

Как сообщал «Байкал-Dailу», всего два дня назад, в начале недели, на дистанционке находились 52 класса

Полностью на карантин пока ушла только одна школа – Бурятская гимназия №29. Здесь порог заболеваемости превышает 20%.

На сегодня в городе болеют более семи тысяч школьников – это около 10% от общего числа учеников. Из числа педагогов болеют гриппом и ОРВИ 96 человек.

В комитете по образованию отметили, что образовательных учреждениях ведётся дезинфекция и проветривание помещений, соблюдается температурный режим, используются приборы для обеззараживания воздуха.
ОРВИ школы

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