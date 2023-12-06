Заболеваемость ОРВИ растёт
На сегодняшний день в Улан-Удэ на карантине находятся около четырёх тысяч учеников из более чем ста классов. Учебный процесс ведётся в дистанционном режиме, сообщили в комитете по образованию.
Как сообщал «Байкал-Dailу», всего два дня назад, в начале недели, на дистанционке находились 52 класса.
Полностью на карантин пока ушла только одна школа – Бурятская гимназия №29. Здесь порог заболеваемости превышает 20%.
На сегодня в городе болеют более семи тысяч школьников – это около 10% от общего числа учеников. Из числа педагогов болеют гриппом и ОРВИ 96 человек.
В комитете по образованию отметили, что образовательных учреждениях ведётся дезинфекция и проветривание помещений, соблюдается температурный режим, используются приборы для обеззараживания воздуха.
В Улан-Удэ более ста классов перевели на дистанционку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заболеваемость ОРВИ растёт
Мужчина заявил, что привёз экзотические деликатесы для фотосессии
Будут проводиться ремонтные работы
Осуждённых навестили их родственники
Эти животные способны привязываться к людям
Туристов просят не выходить в горы
Новость о лечении для Тани стала неожиданностью
Награждение прошло в рамках Дня добровольца
Образовательное учреждение возводят в рамках нацпроекта
Её назвали «БАМ туристический»
В республике каждый понедельник проходит поисковый квест
Работы начнут весной
Больница получила современный лазерный аппарат
В нём заявлены полёты до Улан-Удэ
Их проведут в середине декабря