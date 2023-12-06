Он состоится завтра, 7 декабря
7 декабря в Селенгинском районе Бурятии состоится День донора. Служба крови республики проведёт выездной день в административном центре района.
Приём доноров будет проходить по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Пушкина 12. Время работы: с 9:00 до 13:00.
- Желающим сдать кровь – иметь при себе паспорт, СНИЛС, данные флюорографии, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
В Гусиноозёрске пройдёт День донора
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