В Гусиноозёрске пройдёт День донора

Он состоится завтра, 7 декабря



7 декабря в Селенгинском районе Бурятии состоится День донора. Служба крови республики проведёт выездной день в административном центре района.



Приём доноров будет проходить по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Пушкина 12. Время работы: с 9:00 до 13:00.



- Желающим сдать кровь – иметь при себе паспорт, СНИЛС, данные флюорографии, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

