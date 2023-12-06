В улан-удэнской колонии-поселении прошёл День открытых дверей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённых навестили их родственники



В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ прошёл День открытых дверей. Учреждение открыло свои двери для родственников осуждённых, рассказали в УФСИН России по Бурятии.



Заместитель начальника колонии Алексей Кулаков провёл для гостей экскурсию. Родственники посетили помещения общежитий отрядов и воспитательного центра, побывали в учебных классах, молельных комнатах и библиотеке. После чего осуждённые смогли побеседовать со своими родными и близкими в столовой.



