06 декабря

05 декабря

Популярное

В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте

В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Эти животные способны привязываться к людям

Иркутска зоогалерея рассказала о ручном мангусте по кличке Раде. Ей 2,5 года, и она очень любит нежности, а также массаж. Оказывается, такие зверьки могут привязываться к человеку, особенно, если он воспитывает его с рождения.

- Мангусты, да и прочие их родственники, типа сурикатов, могут очень сильно привязываться к человеку, особенно если выкормлены им с самого детства. Рада как раз из таких, наш «выкормыш», - рассказали сотрудники зоопарка.



Сотрудники зоогалереи кормили Раду с рождения, поскольку это отказались сделать её родители. В зоопарках такое встречается нередко, так что работники становятся «зоомамами».

- Когда Рада немного подросла, нам из Зоосада передали малюсенького барсучонка, с той же самой проблемой. Только там мать не сразу бросила ребёнка, а докормила почти до месяца. Но барсуки развиваются медленно, поэтому девочек, Раду и Мелиссу, удалось подружить и содержать вместе довольно долго, так им было веселее и комфортнее. Вся эта история началась в апреле 2021 году, - добавили в зоопарке.


Однако Рада идёт на руки не ко всем, мангуст доверяет только тем людям, с которыми давно знакома.


дикие животные зоопарк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жареный скорпион из Таиланда не прошёл контроль в аэропорту Иркутска
Жареный скорпион из Таиланда не прошёл контроль в аэропорту Иркутска
Общество, 06.12.2023
Мужчина заявил, что привёз экзотические деликатесы для фотосессии
В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте
В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте
Общество, 06.12.2023
Эти животные способны привязываться к людям
На севере Бурятии лавиноопасно
На севере Бурятии лавиноопасно
Общество, 06.12.2023
Туристов просят не выходить в горы
Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву
Улан-удэнка, искусанная собаками, вновь отправилась на лечение в Москву
Общество, 06.12.2023
Новость о лечении для Тани стала неожиданностью
В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО
В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО
Общество, 06.12.2023
Награждение прошло в рамках Дня добровольца
В Бурятии прокуратура контролирует строительство новой школы на 176 мест
В Бурятии прокуратура контролирует строительство новой школы на 176 мест
Общество, 06.12.2023
Образовательное учреждение возводят в рамках нацпроекта
Жители Улан-Удэ продолжают искать знаковые объекты в городе
Жители Улан-Удэ продолжают искать знаковые объекты в городе
Общество, 06.12.2023
В республике каждый понедельник проходит поисковый квест
В Улан-Удэ врачи теперь могут превращать почечные камни в пыль
В Улан-Удэ врачи теперь могут превращать почечные камни в пыль
Общество, 06.12.2023
Больница получила современный лазерный аппарат

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^