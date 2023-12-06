В Иркутской зоогалерее рассказали о ласковом мангусте









Сотрудники зоогалереи кормили Раду с рождения, поскольку это отказались сделать её родители. В зоопарках такое встречается нередко, так что работники становятся «зоомамами».



- Когда Рада немного подросла, нам из Зоосада передали малюсенького барсучонка, с той же самой проблемой. Только там мать не сразу бросила ребёнка, а докормила почти до месяца. Но барсуки развиваются медленно, поэтому девочек, Раду и Мелиссу, удалось подружить и содержать вместе довольно долго, так им было веселее и комфортнее. Вся эта история началась в апреле 2021 году, - добавили в зоопарке.



Сотрудники зоогалереи кормили Раду с рождения, поскольку это отказались сделать её родители. В зоопарках такое встречается нередко, так что работники становятся «зоомамами».- Когда Рада немного подросла, нам из Зоосада передали малюсенького барсучонка, с той же самой проблемой. Только там мать не сразу бросила ребёнка, а докормила почти до месяца. Но барсуки развиваются медленно, поэтому девочек, Раду и Мелиссу, удалось подружить и содержать вместе довольно долго, так им было веселее и комфортнее. Вся эта история началась в апреле 2021 году, - добавили в зоопарке.

Иркутска зоогалерея рассказала о ручном мангусте по кличке Раде. Ей 2,5 года, и она очень любит нежности, а также массаж. Оказывается, такие зверьки могут привязываться к человеку, особенно, если он воспитывает его с рождения.- Мангусты, да и прочие их родственники, типа сурикатов, могут очень сильно привязываться к человеку, особенно если выкормлены им с самого детства. Рада как раз из таких, наш «выкормыш», - рассказали сотрудники зоопарка.Однако Рада идёт на руки не ко всем, мангуст доверяет только тем людям, с которыми давно знакома.