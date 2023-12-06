В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие

Общество, Фото: администрация Закаменского района

70 лет из них она живёт в Закаменске



В Закаменском районе Бурятии 90-летие отметила Лидия Иннокентьевна Николаева. Юбиляру вручили персональные поздравления от президента России, главы РБ, министерства социальной защиты республики, а также благодарственные письма от главы администрации Закаменского района, города Закаменск, совета депутатов района, социальной защиты населения района.



Лидия Иннокентьевна родилась 4 декабря 1933 года в семье крестьянина-колхозника в селе Харанут Эхирит-Булагатского района Бурято-Монгольской АССР. Закончила Харанутскую среднюю школу. Затем поступила в Бурятский педагогический колледж.



С 1953 года работала в школах Дархинтуй, Цакир, Хужир, Санага, Мыла учителем начальных классов. В связи с переводом мужа Ринчина Лобановича начальником сельскохозяйственного управления Закаменского района работала библиотекарем парткома «Джидакомбината», в Закаменском райкоме КПСС. Также работала в редакции газеты «Знамя труда» корректором, откуда ушла на заслуженный отдых.



Юбиляр является ветераном труда, с мужем Ринчином Лобановичем Бандеевым воспитали троих дочерей и внука Виталия. Старшая и младшая дочери: Светлана и Юлия – учителя. Средняя дочь Александра – акушер -гинеколог, главный врач городского перинатального центра. Внук Виталий – врач-онколог, отоларинголог. Также у неё 4 внука и 11 правнуков.



- Всегда была надёжной опорой, помощником для своего супруга, который занимал руководящие посты. Прожила с супругом 56 счастливых лет. 70 лет живёт в Закаменске. Награждена многочисленными наградами, - сообщили в отделе по работе с общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».

