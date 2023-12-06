06 декабря

05 декабря

Популярное

В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие

В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
70 лет из них она живёт в Закаменске

В Закаменском районе Бурятии 90-летие отметила Лидия Иннокентьевна Николаева. Юбиляру вручили персональные поздравления от президента России, главы РБ, министерства социальной защиты республики, а также благодарственные письма от главы администрации Закаменского района, города Закаменск, совета депутатов района, социальной защиты населения района.

Лидия Иннокентьевна родилась 4 декабря 1933 года в семье крестьянина-колхозника в селе Харанут Эхирит-Булагатского района Бурято-Монгольской АССР. Закончила Харанутскую среднюю школу. Затем поступила в Бурятский педагогический колледж.

С 1953 года работала в школах Дархинтуй, Цакир, Хужир, Санага, Мыла учителем начальных классов. В связи с переводом мужа Ринчина Лобановича начальником сельскохозяйственного управления Закаменского района работала библиотекарем парткома «Джидакомбината», в Закаменском райкоме КПСС. Также работала в редакции газеты «Знамя труда» корректором, откуда ушла на заслуженный отдых.

Юбиляр является ветераном труда, с мужем Ринчином Лобановичем Бандеевым воспитали троих дочерей и внука Виталия. Старшая и младшая дочери: Светлана и Юлия – учителя. Средняя дочь Александра – акушер -гинеколог, главный врач городского перинатального центра. Внук Виталий – врач-онколог, отоларинголог. Также у неё 4 внука и 11 правнуков.

- Всегда была надёжной опорой, помощником для своего супруга, который занимал руководящие посты. Прожила с супругом 56 счастливых лет. 70 лет живёт в Закаменске. Награждена многочисленными наградами, - сообщили в отделе по работе с общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».
Бурятия юбилей долгожитель Закаменский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Тайбоксеры Бурятии завоевали 11 медалей «Кубка Содружества»
Тайбоксеры Бурятии завоевали 11 медалей «Кубка Содружества»
Общество, 06.12.2023
В турнире приняли участие 18 спортсменов республики
Руководитель ансамбля из Бурятии стала «Душой России»
Руководитель ансамбля из Бурятии стала «Душой России»
Общество, 06.12.2023
Жительницу Тарбагатая наградили премией министерства культуры РФ
Бурятия знакомит Россию с национальными играми
Бурятия знакомит Россию с национальными играми
Общество, 06.12.2023
Мастер-классы и активности запущены на международной выставке-форуме в Москве
Микропластик обнаруживают не только в воде Байкала, но и внутри его обитателей
Микропластик обнаруживают не только в воде Байкала, но и внутри его обитателей
Общество, 06.12.2023
Учёные призывают скорее принять закон об ограничении одноразовых пластиковых изделий на байкальской территории
В Улан-Удэ открылись первые лыжные базы и первый каток
В Улан-Удэ открылись первые лыжные базы и первый каток
Общество, 06.12.2023
Каток на Центральном стадионе заработает на днях
В Бурятии сотрудники колонии сдали нормативы ГТО
В Бурятии сотрудники колонии сдали нормативы ГТО
Общество, 06.12.2023
Мероприятие прошло в Гусиноозёрске
В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору
В Улан-Удэ проверили работу котельной и центральных тепловых пунктов в Сосновом Бору
Общество, 06.12.2023
Были обсуждены насущные вопросы с работниками объектов ЖКХ
Из центра Улан-Удэ пропали лавочки
Из центра Улан-Удэ пропали лавочки
Общество, 06.12.2023
«Хотели присесть, а некуда», - делятся горожане
В Бурятии ударят 40-градусные морозы
В Бурятии ударят 40-градусные морозы
Общество, 06.12.2023
Холодать будет с каждым днём всё сильнее

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^