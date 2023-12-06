Жительницу Тарбагатая наградили премией министерства культуры РФ
Уроженка села Тарбагатай в Бурятии, руководитель народного этнографического ансамбля «Судьбинушка» Галина Чебунина стала лауреатом премии министерства культуры Российской Федерации «Душа России» за 2023 год в номинации «Традиционная народная культура». Соответствующий приказ №3262 30 ноября подписала министр культуры России Ольга Любимова.
Данная премия присуждается ежегодно, начиная с 2002 года выдающимся деятелям культуры, отдавшим большую часть своей жизни народному искусству и народному образованию. Это люди, внёсшие значительный вклад в народную культуру и создавшие собственные системы передачи народных традиций: школы, мастерские, студии и др. Среди лауреатов премии - руководители коллективов народного творчества (фольклорных ансамблей, народных хоров и ансамблей песни и танца, ансамблей народного танца, оркестров и ансамблей народных инструментов), исполнители эпоса (народные сказители), мастера народного декоративно-прикладного искусства.
В соответствии с прошлогодним приказом министерства культуры РФ ежегодно будет присуждаться 5 премий «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в размере 500 тысяч рублей каждая. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Галина Чебунина является членом комиссии по сохранению культуры семейских при главе РБ, имеет почётное звание заслуженного работника культуры республики (1996) и Российской Федерации (2003), награждена почётным знаком министерства культуры Российской Федерации «За высокие достижения в культуре» и медалью МВД России за личный вклад в дело воспитания молодёжи. По решению учёного совета Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств Галине Чебуниной в 2003 году присвоено звания почётного профессора ВСГАКИ. В 2015 году она становится лучшим работником культуры Республики Бурятия.
Руководитель ансамбля из Бурятии стала «Душой России»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вторым вариантом был микрорайон Стеклозавод
В турнире приняли участие 18 спортсменов республики
Жительницу Тарбагатая наградили премией министерства культуры РФ
Мастер-классы и активности запущены на международной выставке-форуме в Москве
Учёные призывают скорее принять закон об ограничении одноразовых пластиковых изделий на байкальской территории
Победил рисунок 17-летней девушки
Модульные спортзалы построили в трёх школах Улан-Удэ по президентской дальневосточной единой субсидии
В спортзалах будет реализовываться проект «Киокусинкай в школу»
Каток на Центральном стадионе заработает на днях
Работы начнутся зимой
Мероприятие прошло в Гусиноозёрске
Полицейские выйдут в рейды
Были обсуждены насущные вопросы с работниками объектов ЖКХ
«Хотели присесть, а некуда», - делятся горожане
Холодать будет с каждым днём всё сильнее
Заболеваемость ОРВИ растёт