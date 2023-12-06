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Эксперты по туризму и блогеры отправятся в экспедицию по Байкало-Амурской магистрали

Эксперты по туризму и блогеры отправятся в экспедицию по Байкало-Амурской магистрали
Общество,  Фото:скриншот с видео КРДВ

Её назвали «БАМ туристический»

На выставке путешествий и техники для активного отдыха «Поехали 2023» представили экспедицию по Байкало-Амурской магистрали. Она состоится в марте 2024 года при поддержке Минвостокразвития и корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ).

- Байкало-Амурская магистраль связала совершенно непохожие друг на друга места: исторические объекты, природные красоты, технологические чудеса, - рассказала Мария Бадмацыренова, заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ. - И до всех них можно добраться не только по железной дороге, но также и на автомобиле. Мы хотим показать доступность ярких впечатлений, проработать сам маршрут и составить понятную каждому туристу нить путешествия – для этого в марте будущего года стартует специальная экспедиция.

Эксперты по туризму и блогеры проедут по Байкало-Амурской магистрали, чтобы своими глазами увидеть его достопримечательности и составить своеобразный туристический атлас дороги. Длина пути – 4,5 тысячи километров от Тайшета до Советской Гавани.

Участники экспедиции должны выдать чек-лист (список - ред.). В нём отметят доступность туристических сервисов, природные достопримечательности, гастрономические особенности. Определят площадки для промышленного туризма, среди которых космодром «Восточный» в Амурской области, а также предприятия добычи и переработки полезных ископаемых, высокотехнологичное производство, включая авиационные и судостроительные заводы, рыбная промышленность.

 «По итогам экспедиции сформируется полноценный маршрут с пояснениями от опытных путешественников», - сообщила пресс-служба КРДВ. Этот маршрут в дальнейшем надеются продвигать в качестве туристического продукта.
БАМ туризм экспедиция

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