В Улан-Удэ отметили юбилей школы №47

Празднование проходило в Бурятском театре оперы и балета



5 декабря улан-удэнская школа №47 отметила 35-летний юбилей. Праздничный концерт прошёл в Бурятском театре оперы и балета.



Мероприятие посетили первые выпускники школы и педагоги-ветераны, которые ранее трудились в учебном заведении. Последних наградили памятными подарками за добросовестный и многолетний труд. В их числе, например, бывший директор школы Татьяна Матхеева.



- Сегодня мы отмечаем юбилей нашей родной школы №47. Сколько бы лет не было нашей школе, она вечно молода. Потому что здесь полёт мыслей, творчества, вдохновения и звуки радостного смеха детей. Сегодня в этом зале присутствуют выпускники, которые своими делами, успехами прославляют нашу школу. А также наши коллеги-ветераны, заложившие традиции. Дорогие наши коллеги, я уверяю вас, мы продолжаем ваши традиции и будем их преумножать. Всем желаю добра, мирного неба и всех благ. С праздником! - поздравила директор школы Тамара Трофимова.



На концерте выступали школьные ансамбли, современные танцевальные студии, детский хор, юные патриоты и многие другие.



Поздравить школу с юбилеем пришли также депутаты Улан-Удэнского горсовета. От их имени выступили Денис Егоров и Беликто Цыбиков.



- Поздравляем школьный дружный коллектив с юбилеем. От городского совета депутатов желаем вам достижения новых успехов и высот. От себя лично хочу сказать, что моя супруга окончила школу №47. У неё очень дружный класс, а её одноклассники – это друзья на всю жизнь. Школа сформировала и заложила в них эту любовь и дружбу. Я думаю, это главное достижение этой школы, - сказал Денис Егоров.



- Школа №47 сегодня отмечает 35-летний юбилей. Данная школа находится на моём округе, соответственно, мы очень плотно работаем и сотрудничаем все эти годы. За 35 лет из стен школы вышло очень много достойных, учеников. Улучшилось материально-техническое состояние школы. Пожелаем школе дальнейших успехов, всего самого наилучшего, - поздравил Беликто Цыбиков.



Школа №47 имени советского писателя Исая Калашникова была основана 1 сентября 1988 года. За четверть века в школе сменилось несколько руководителей, десятки учителей, выпустились тысячи учащихся. С 2008 года коллективом школы руководит Тамара Трофимова.



Сейчас в школе обучаются свыше 2000 учеников.



