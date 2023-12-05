В Бурятии уроженец Узбекистана получил паспорт РФ после участия в СВО

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Российский паспорт ему вручили в торжественной обстановке



В Улан-Удэ сотрудники управления по вопросам миграции МВД в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина РФ 55-летнему гражданину Узбекистана – участнику СВО. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина выходец из интернациональной семьи. Он переехал с близкими в Россию вслед за сыном в 2016 году. В октябре 2022 года заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился на СВО.



Спустя примерно год при очередном артобстреле мужчина получил ранение. Сейчас он проходит лечение в военном госпитале Улан-Удэ.



- В торжественной обстановке участник СВО родом из Узбекистана принял присягу гражданина нашей страны. Временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции МВД Бурятии Иван Иванов вручил ему паспорт. Подполковник полиции поздравил мужчину со знаменательным событием и выразил уверенность, что он будет с честью и достоинством нести звание гражданина Российской Федерации, - поделились в министерстве внутренних дел.



Отметим, мужчина после лечения планирует продолжить службу в зоне спецоперации.



