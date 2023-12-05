Улан-удэнец оставил 23 дома без холодной воды

Он повредил водопроводную трубу



4 декабря житель Улан-Удэ проводил земляные работы в районе улицы Амбулаторная, 35. В полдень он повредил водопроводную трубу.



Из-за аварии было отключено холодное водоснабжение на 23 дома в частном секторе по улицам Амбулаторная и Читинская.



В 21:30 рабочие заменили аварийный участок и восстановили холодное водоснабжение.



Как сообщается в оперативной сводке по городу, время отключения составило 9,5 часов.

