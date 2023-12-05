Он повредил водопроводную трубу
4 декабря житель Улан-Удэ проводил земляные работы в районе улицы Амбулаторная, 35. В полдень он повредил водопроводную трубу.
Из-за аварии было отключено холодное водоснабжение на 23 дома в частном секторе по улицам Амбулаторная и Читинская.
В 21:30 рабочие заменили аварийный участок и восстановили холодное водоснабжение.
Как сообщается в оперативной сводке по городу, время отключения составило 9,5 часов.
Улан-удэнец оставил 23 дома без холодной воды
Общество, Фото:
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