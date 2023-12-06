Их проведут в середине декабря
С 13 по 17 декабря в Бурятии пройдут всероссийские соревнования по стрельбе из лука. Они состоятся на лукодроме в Улан-Удэ. Турнир посвятят памяти первого мастера спорта по стрельбе из лука Республики Бурятия, отличника народного просвещения РСФСР, мастера спорта СССР Д.Р. Эрдыниева.
Как сообщили в центре спортивной подготовки РБ, соревнования соберут около 350 участников из Тувы, Якутии, Забайкальского и Красноярского краёв, Иркутской, Ростовской и Свердловской областей, Москвы и Бурятии.
Программа соревнований
14 декабря
14:00 – 15:00 - Мандатная комиссия
15:00 – 20:00 – Официальная пристрелка
17:00 – Парад открытия соревнований
15 декабря
9:00 – 20:00 – Квалификация
16 декабря
9:00 – 18:00 - Личные и командные финалы
Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по стрельбе из лука
Общество, Фото:
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