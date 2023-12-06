Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по стрельбе из лука

Их проведут в середине декабря



С 13 по 17 декабря в Бурятии пройдут всероссийские соревнования по стрельбе из лука. Они состоятся на лукодроме в Улан-Удэ. Турнир посвятят памяти первого мастера спорта по стрельбе из лука Республики Бурятия, отличника народного просвещения РСФСР, мастера спорта СССР Д.Р. Эрдыниева.



Как сообщили в центре спортивной подготовки РБ, соревнования соберут около 350 участников из Тувы, Якутии, Забайкальского и Красноярского краёв, Иркутской, Ростовской и Свердловской областей, Москвы и Бурятии.



Программа соревнований



14 декабря

14:00 – 15:00 - Мандатная комиссия

15:00 – 20:00 – Официальная пристрелка

17:00 – Парад открытия соревнований



15 декабря

9:00 – 20:00 – Квалификация



16 декабря

9:00 – 18:00 - Личные и командные финалы



Возрастное ограничение: 0+.

