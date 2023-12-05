Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса в Читу

Самолёт летел из Екатеринбурга

Несмотря на метель и относительно плохую погоду, аэропорт «Байкал» принял рано утром самолёт из Екатеринбурга, направлявшийся в краевой центр Забайкалья.

«Сегодня аэропорт Улан-Удэ работает запасным аэропортом для Читы, - сообщил Дмитрий Гармаев, гендиректор «Байкала». - На запасной к нам пришёл рейс Екатеринбург-Чита. Страхуем соседей».

В Чите, по данным расписания, до 10 утра по местному времени (+1 ко времени в Улан-Удэ) задерживаются рейсы из Иркутска, Новосибирска и Екатеринбурга.

Гарамев посетовал, что «снег в этом году в Бурятии просто нон-стоп»:

«И, конечно, увеличилась интенсивность рейсов. Временные «окна» между рейсами, когда можно почистить полосу, стали совсем небольшие».

По его словам, аэродромная служба аэропорта «Байкал» безостановочно производит уборку снега на взлётно-посадочной полосе. Ночью через аэропорт Улан-Удэ проходит много грузовых рейсов.Утренние пассажирские самолёты из Новосибирска и Москвы приземлились в Улан-Удэ по расписанию.