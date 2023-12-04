Бурятия получит допфинансирование на жильё для инвалидов

В республику направят ещё 18,5 млн рублей
В 2023 году на обеспечение жильём нуждающихся в нём инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, будет дополнительно направлено более 480 млн рублей. Распоряжение о перераспределении бюджетных средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Дополнительное федеральное финансирование позволит улучшить жилищные условия более 400 семей из 16 регионов. В том числе и в Бурятии. Республика получит средства в размере порядка 18,5 млн рублей. Распоряжение об этом опубликовало правительство страны.
По данным министерства соцзащиты Бурятии, в обеспечении жильём инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, принятых на учёт нуждающихся в ОМСУ до 1 января 2005 года нуждаются 124 жителя региона.
- В 2023 году планируется обеспечить жильём 23 человека, из них в мае-июне жилищная субсидия предоставлена 20 гражданам на общую сумму 28,1 млн рублей из федерального бюджета. Средства зачислены на счета граждан. Они занимаются подбором жилья для приобретения. В текущем году будет рассмотрено ещё 3 учётных дела инвалидов. Всего в федеральном бюджете было предусмотрено на 2023 год почти 33 млн рублей, что позволит решить жилищный вопрос для 23 человек. В настоящее время жилищная субсидия представлена 21 инвалиду, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Министр напомнила, что в рамках действующей программы инвалиды или семьи, имеющие детей-инвалидов, могут получить жильё по договору социального найма или в собственность, а также единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Её размер рассчитывается индивидуально и зависит от величины минимальной площади на одного человека, установленной в том или ином субъекте, нормативной стоимости квадратного метра в регионе, количества членов семьи и других факторов.
Жильё можно получить или приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Средства единовременной социальной выплаты могут быть направлены на первоначальный взнос по ипотечному кредиту или уплату долга по ипотеке.
Работа идёт в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Бурятия получит допфинансирование на жильё для инвалидов
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