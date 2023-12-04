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В Бурятии объявлен конкурс молодых художников

В Бурятии объявлен конкурс молодых художников
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки принимаются до 14 января

С 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года в Бурятии проводится IV всероссийский конкурс молодых художников «Art-round». Мероприятие посвящено столетию республики.

Конкурс проведут в заочной форме. Участвовать могут молодые художники от 14 до 35 лет, независимо от принадлежности к творческим объединениям и формированиям.

Конкурсная программа проводится в следующих номинациях:
- «Декоративно-прикладное искусство» (по видам);
- «Живопись»;
- «Графика»;
- «Скульптура»;
- «Юбилей Республики Бурятия».

В рамках празднования столетнего юбилея республики, организаторы объявляют об отдельной номинации по теме «Бурятия больше, чем Байкал», в которой могут принять участие работы по всем изобразительным и прикладным видам искусств.

Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
- 14-17 лет;
- 18-25 лет;
- 26-35 лет.

Для участия в конкурсе необходимо до 14 января 2024 года отправить заполненный бланк заявки на электронную почту: [email protected], где в теме письма обозначить «Art round – IV», а также регион, фамилию участника и номинацию. Об этом сообщает Восточно-Сибирский госинститут культуры.

Возрастное ограничение: 12+.
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