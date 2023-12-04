Победителем стал Байкальский колледж недропользования
30 ноября в Бурятии состоялись соревнования по пулевой стрельбе. За победу боролись 14 команд профессиональных образовательных организаций республики.
По итогам турнира команда Байкальского колледжа недропользования завоевала первое место, набрав 228 очков. Второе место получила команда Улан-Удэнского авиационного техникума, набрав 200 очков.
Третьими стали студенты из Бурятского индустриального колледжа. Их результат составил 194 очка. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Студенты Бурятии сразились в пулевой стрельбе
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