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Бурятия официально вошла в учебно-педагогический округ №2

Бурятия официально вошла в учебно-педагогический округ №2
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Соглашение о создании было подписано в Москве

30 ноября, в рамках всероссийского совещания министерства просвещения России, состоялось официальное четырёхстороннее подписание соглашения о создании учебно-педагогического округа, в состав которого вошли Республика Бурятия, Алтайский край и Забайкальский край.

По поручению министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, Алтайский педагогический университет стал центром учебно-педагогического округа №2.

Соглашения скреплены подписями первых лиц: ректора Алтайского педагогического университета Ирины Лазаренко, министра образования и науки Республики Бурятия Валерия Позднякова, и.о. министра образования и науки Забайкальского края Марины Секержитской и министра образования и науки Алтайского края Светланы Говорухиной.

Подписание проходило на площадке павильона №57 международной выставки-форума «Россия» (6+) в Москве.

- Учебно-педагогические округа были сформированы министерством просвещения Российской Федерации для консолидации педагогического сообщества, формирования единого образовательного пространства и совершенствования системы подготовки педагогических кадров. Их появление призвано повысить качество подготовки учителей и статус профессии, - сообщили в министерстве образования Бурятии.

Бурятия образование

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