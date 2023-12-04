Бурятия официально вошла в учебно-педагогический округ №2

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Соглашение о создании было подписано в Москве



30 ноября, в рамках всероссийского совещания министерства просвещения России, состоялось официальное четырёхстороннее подписание соглашения о создании учебно-педагогического округа, в состав которого вошли Республика Бурятия, Алтайский край и Забайкальский край.



По поручению министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, Алтайский педагогический университет стал центром учебно-педагогического округа №2.



Соглашения скреплены подписями первых лиц: ректора Алтайского педагогического университета Ирины Лазаренко, министра образования и науки Республики Бурятия Валерия Позднякова, и.о. министра образования и науки Забайкальского края Марины Секержитской и министра образования и науки Алтайского края Светланы Говорухиной.



Подписание проходило на площадке павильона №57 международной выставки-форума «Россия» (6+) в Москве.



- Учебно-педагогические округа были сформированы министерством просвещения Российской Федерации для консолидации педагогического сообщества, формирования единого образовательного пространства и совершенствования системы подготовки педагогических кадров. Их появление призвано повысить качество подготовки учителей и статус профессии, - сообщили в министерстве образования Бурятии.



