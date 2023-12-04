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В Бурятии завершился межрегиональный турнир по рукопашному бою

В Бурятии завершился межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Большинство призов забрали спортсмены республики

В Бурятии в региональном центре единоборств «Патриот» состоялся межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования были приурочены к столетию образования управления Федеральной службы безопасности России по республике.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в разных возрастных и весовых категориях соревновались 200 бойцов, в том числе спортсмены из Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краёв, из Иркутской и Сахалинской областей и из Монголии.

Соревнования проходили два дня: 2 и 3 декабря. По итогам турнира победителями стали Кирилл Т. из Иркутской области (категория 14-15 лет, весовая категория 45 кг), Виктор К. из Бурятии (14-15 лет, вес 55 кг), Кирилл А. из Бурятии (категория 16-17 лет, вес 60 кг), Баяр Ш. из Бурятии (16-17 лет, категория от 80 кг), Юрий Банзаракцаев из Бурятии (категория от 18 лет, 65 кг), Александр Мергинев из Бурятии (от 18 лет, 70 кг), Алдар Дондоков из Забайкальского края (от 18 лет, от 85 кг) и Бато Бадархаев из Бурятии (категория от 18 лет, 60 кг).
Бурятия спорт армейский рукопашный бой

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