В Бурятии ушёл из жизни онколог Иван Карпушкеев

Иван Банзаракцаевич даже после ухода на заслуженный отдых помогал родному коллективу



Коллектив Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера сообщил о кончине коллеги Карпушкеева Ивана Банзаракцаевича. Его не стало на 74-м году жизни.



Иван Банзаракцаевич родился 24 сентября 1950 года в селе Алцак Джидинского района. В 1976 году окончил Читинскую медицинскую академию по специальности врач-стоматолог и по распределению был направлен в Сахалинскую область. Более 10 лет занимался насущными проблемами стоматологии, прошёл путь от рядового врача до заведующего отделением.



В 1987 году Иван Банзаракцаевич вернулся на родину. До 1991 года трудился в организационно-методическом отделе Петропавловской центральной районной больницы, далее до 1994 года возглавлял больницу в качестве главного врача.



В связи с возникшими проблемами по здоровью решил освоить новую специальность врача-дерматовенеролога. Почти 30 лет наряду с дерматовенерологией успешно совмещал работу врача-онколога.



- Долгие годы наш коллега являлся надёжным соратником и сподвижником в деле развития онкологической службы республики. Педантичный и скрупулёзный, очень собранный и пунктуальный, он всегда вовремя выполнял все необходимые задания, поручения, отчёты по онкологии. Знал и погружался в проблемы своих пациентов, помогал и сопереживал им. Скромный и тактичный, Иван Банзаракцаевич, всегда был отзывчивым и очень позитивным человеком. Знаем, что всегда поддерживал своих коллег по больнице, в коллективе его уважали и ценили. В 2023 году Иван Банзаракцаевич ушёл на заслуженный отдых, но продолжал помогать родному коллективу, - рассказали в Бурятском онкодиспансере.



Родным и близким Ивана Банзаракцаевича выразили глубокие соболезнования. «Мы надолго сохраним в своих сердцах образ трудолюбивого, замечательного труженика, хорошего семьянина, мудрого Учителя, чуткого врача, порядочного и душевного человека», - подчеркнули его коллеги.



