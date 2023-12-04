04 декабря

03 декабря

Популярное

В Бурятии ушёл из жизни онколог Иван Карпушкеев

В Бурятии ушёл из жизни онколог Иван Карпушкеев
Общество, 
Иван Банзаракцаевич даже после ухода на заслуженный отдых помогал родному коллективу

Коллектив Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера сообщил о кончине коллеги Карпушкеева Ивана Банзаракцаевича. Его не стало на 74-м году жизни.

Иван Банзаракцаевич родился 24 сентября 1950 года в селе Алцак Джидинского района. В 1976 году окончил Читинскую медицинскую академию по специальности врач-стоматолог и по распределению был направлен в Сахалинскую область. Более 10 лет занимался насущными проблемами стоматологии, прошёл путь от рядового врача до заведующего отделением.

В 1987 году Иван Банзаракцаевич вернулся на родину. До 1991 года трудился в организационно-методическом отделе Петропавловской центральной районной больницы, далее до 1994 года возглавлял больницу в качестве главного врача.

В связи с возникшими проблемами по здоровью решил освоить новую специальность врача-дерматовенеролога. Почти 30 лет наряду с дерматовенерологией успешно совмещал работу врача-онколога.

- Долгие годы наш коллега являлся надёжным соратником и сподвижником в деле развития онкологической службы республики. Педантичный и скрупулёзный, очень собранный и пунктуальный, он всегда вовремя выполнял все необходимые задания, поручения, отчёты по онкологии. Знал и погружался в проблемы своих пациентов, помогал и сопереживал им. Скромный и тактичный, Иван Банзаракцаевич, всегда был отзывчивым и очень позитивным человеком. Знаем, что всегда поддерживал своих коллег по больнице, в коллективе его уважали и ценили. В 2023 году Иван Банзаракцаевич ушёл на заслуженный отдых, но продолжал помогать родному коллективу, - рассказали в Бурятском онкодиспансере.

Родным и близким Ивана Банзаракцаевича выразили глубокие соболезнования. «Мы надолго сохраним в своих сердцах образ трудолюбивого, замечательного труженика, хорошего семьянина, мудрого Учителя, чуткого врача, порядочного и душевного человека», - подчеркнули его коллеги.

смерть врачи некролог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ушёл из жизни онколог Иван Карпушкеев
В Бурятии ушёл из жизни онколог Иван Карпушкеев
Общество, 04.12.2023
Иван Банзаракцаевич даже после ухода на заслуженный отдых помогал родному коллективу
Жители «Дивизки» в Улан-Удэ мёрзнут в своих квартирах
Жители «Дивизки» в Улан-Удэ мёрзнут в своих квартирах
Общество, 04.12.2023
Проверка зафиксировала нарушение температурного норматива
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 04.12.2023
Ожидаются метели и снегопады  
В Бурятии подвели итоги горячей линии по услугам такси
В Бурятии подвели итоги горячей линии по услугам такси
Общество, 04.12.2023
Её проводили сотрудники Роспотребнадзора
Бурятские таможенники выступили на концерте
Бурятские таможенники выступили на концерте
Общество, 04.12.2023
Его провели к Международному дню инвалидов
В Бурятии новобранцы приступили к обучению
В Бурятии новобранцы приступили к обучению
Общество, 04.12.2023
Сейчас военнослужащие осваивают первоначальные навыки по общевойсковой подготовке
В Чите зоозащитники сорвали переезд приюта для собак
В Чите зоозащитники сорвали переезд приюта для собак
Общество, 04.12.2023

Животных якобы должны были вывезти в Бурятию

В Бурятии открылся новый учебный корпус ссуза
В Бурятии открылся новый учебный корпус ссуза
Общество, 04.12.2023
Его осмотрел глава республики Алексей Цыденов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^