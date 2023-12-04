Иван Банзаракцаевич даже после ухода на заслуженный отдых помогал родному коллективу
Коллектив Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера сообщил о кончине коллеги Карпушкеева Ивана Банзаракцаевича. Его не стало на 74-м году жизни.
Иван Банзаракцаевич родился 24 сентября 1950 года в селе Алцак Джидинского района. В 1976 году окончил Читинскую медицинскую академию по специальности врач-стоматолог и по распределению был направлен в Сахалинскую область. Более 10 лет занимался насущными проблемами стоматологии, прошёл путь от рядового врача до заведующего отделением.
В 1987 году Иван Банзаракцаевич вернулся на родину. До 1991 года трудился в организационно-методическом отделе Петропавловской центральной районной больницы, далее до 1994 года возглавлял больницу в качестве главного врача.
В связи с возникшими проблемами по здоровью решил освоить новую специальность врача-дерматовенеролога. Почти 30 лет наряду с дерматовенерологией успешно совмещал работу врача-онколога.
- Долгие годы наш коллега являлся надёжным соратником и сподвижником в деле развития онкологической службы республики. Педантичный и скрупулёзный, очень собранный и пунктуальный, он всегда вовремя выполнял все необходимые задания, поручения, отчёты по онкологии. Знал и погружался в проблемы своих пациентов, помогал и сопереживал им. Скромный и тактичный, Иван Банзаракцаевич, всегда был отзывчивым и очень позитивным человеком. Знаем, что всегда поддерживал своих коллег по больнице, в коллективе его уважали и ценили. В 2023 году Иван Банзаракцаевич ушёл на заслуженный отдых, но продолжал помогать родному коллективу, - рассказали в Бурятском онкодиспансере.
Родным и близким Ивана Банзаракцаевича выразили глубокие соболезнования. «Мы надолго сохраним в своих сердцах образ трудолюбивого, замечательного труженика, хорошего семьянина, мудрого Учителя, чуткого врача, порядочного и душевного человека», - подчеркнули его коллеги.
В Бурятии ушёл из жизни онколог Иван Карпушкеев
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Иван Банзаракцаевич даже после ухода на заслуженный отдых помогал родному коллективу
Проверка зафиксировала нарушение температурного норматива
Очень скользко на улице Сухэ-Батора
Ожидаются метели и снегопады
Митинг прошёл на площади села Багдарин
Они покажут время прибытия трамваев
Проблема возникла на маршруте №10
Её проводили сотрудники Роспотребнадзора
Его провели к Международному дню инвалидов
Сейчас военнослужащие осваивают первоначальные навыки по общевойсковой подготовке
По всем обращениям проведут проверки
Республика на 71 месте
Животных якобы должны были вывезти в Бурятию
В десяти номинациях
Его осмотрел глава республики Алексей Цыденов