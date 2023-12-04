В Бурятии росгвардейцы почтили память павших воинов в День Неизвестного солдата





3 декабря в России – День Неизвестного солдата. В этот день сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии приняли участие во всероссийской акции «Память сильнее времени».На площади села Багдарин сотрудники Росгвардии возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата. Участники митинга почтили память минутой молчания всх, кто отдал свои жизни в Великой Отечественной войне.- Этот день посвящён советским и российским воинам, которые сражались за нашу Родину. Мы бережно храним память о наших героях, - отметил начальник ОВО подполковник полиции Арсалан Балдоржиев.День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.Сегодня мемориал у Кремлёвской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.