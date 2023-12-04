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В Бурятии росгвардейцы почтили память павших воинов в День Неизвестного солдата

В Бурятии росгвардейцы почтили память павших воинов в День Неизвестного солдата
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Митинг прошёл на площади села Багдарин

3 декабря в России – День Неизвестного солдата. В этот день сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии приняли участие во всероссийской акции «Память сильнее времени».

На площади села Багдарин сотрудники Росгвардии возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата. Участники митинга почтили память минутой молчания всх, кто отдал свои жизни в Великой Отечественной войне.

- Этот день посвящён советским и российским воинам, которые сражались за нашу Родину. Мы бережно храним память о наших героях, - отметил начальник ОВО подполковник полиции Арсалан Балдоржиев.


Справка:

День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.

Сегодня мемориал у Кремлёвской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.
Росгвардия день неизвестного солдата

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