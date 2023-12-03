В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков

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1 декабря состоялся традиционный межрегиональный турнир по волейболу среди руководителей медицинских организаций памяти бывшего заместителя министра здравоохранения Бурятии Валерия Кучинского. Соревнования прошли уже в 13 раз.Каждый раз турнир меняет географию, в этом году он прошёл в посёлке Заиграево. Участвовали команды руководителей Забайкальского края, города Улан-Удэ, центральных районных больниц республики и сборная Заиграевской ЦРБ.В интересной и напряжённой, эмоционально окрашенной борьбе чемпионами стали гости из Забайкалья, серебро у команды из Улан-Удэ, бронзовыми призёрами стала команда Заиграевской ЦРБ, четвёртое место досталось команде руководителей ЦРБ.Эстафету проведения турнира в 2024 году принял Баргузинский район, в лице главного врача ЦРБ Баира Очирова.Валерий Кучинский начинал свою трудовую деятельность в Джидинском районе, где в свободное от работы время участвовал во всех волейбольных турнирах района и приобщал других играть в волейбол. Любовь к медицине и этому удивительному виду спорта Валерий Кучинский пронёс через свою жизнь, и в память об этом человеке любители спорта вместе с профсоюзом работников здравоохранения проводят ежегодный турнир, носящий его имя.