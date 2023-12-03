03 декабря

02 декабря

01 декабря

Популярное

Бурятию ждёт малоснежный декабрь

Бурятию ждёт малоснежный декабрь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стал известен прогноз погоды на последний месяц года

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайший месяц. По данным Бурятского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в декабре ожидается по южной половине на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. На севере республике обратная ситуация – температура будет ниже нормы на 1-2 градуса.

Снега на большей части территории ожидается около и меньше среднего многолетнего количества, местами по южным районам - больше среднего многолетнего количества.

Завтра, 4 декабря, республика окажется под влиянием циклона и будет облачно, ночью по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного по северному побережью Байкала местами сильные снегопады.

Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по Прибайкалью и южной половине -7,-12, днём -6,-11, местами до -1, по северной половине -11,-16.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -6,-8.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ школьникам рассказали о СПИДе
В Улан-Удэ школьникам рассказали о СПИДе
Общество, 03.12.2023
Открытый урок провели сотрудники Роспотребнадзора
В Улан-Удэ возбуждено дело о некачественном жилье для переселенцев
В Улан-Удэ возбуждено дело о некачественном жилье для переселенцев
Общество, 03.12.2023
Люди переехали в новостройки летом и сразу же выявили недостатки 
В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков
В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков
Общество, 03.12.2023
Соревнования проходили в Заиграевском районе 
Бурятию ждёт малоснежный декабрь
Бурятию ждёт малоснежный декабрь
Общество, 03.12.2023
Стал известен прогноз погоды на последний месяц года 
В Хоринске открыли бюст народного поэта Бурятии
В Хоринске открыли бюст народного поэта Бурятии
Общество, 03.12.2023
Дамба Жалсараев - автор знаменитых строк «Таёжной, озёрной, степной...», которые стали гимном Бурятии
Улан-удэнцы забрали полсотни собак из приюта
Улан-удэнцы забрали полсотни собак из приюта
Общество, 03.12.2023
В их числе оказался кокер-спаниель
На ВСЖД в 2023 году обновили 327 километров пути
На ВСЖД в 2023 году обновили 327 километров пути
Общество, 03.12.2023

Рельсы в основном меняли на БАМе

Двух медиков из Бурятии признали лучшими
Двух медиков из Бурятии признали лучшими
Общество, 03.12.2023
Награды им вручил Михаил Мурашко 
Местами по Бурятии ожидается небольшой снег
Местами по Бурятии ожидается небольшой снег
Общество, 03.12.2023
Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-17 м/с
В Улан-Удэ у любителя пьяной езды конфисковали машину
В Улан-Удэ у любителя пьяной езды конфисковали машину
Общество, 02.12.2023
Кроме того, мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей
В Улан-Удэ прошёл первый слёт «Движения первых»
В Улан-Удэ прошёл первый слёт «Движения первых»
Общество, 02.12.2023
На слёте награждали лучшие молодёжные организации города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^