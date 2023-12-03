Бурятию ждёт малоснежный декабрь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стал известен прогноз погоды на последний месяц года



Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайший месяц. По данным Бурятского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в декабре ожидается по южной половине на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. На севере республике обратная ситуация – температура будет ниже нормы на 1-2 градуса.



Снега на большей части территории ожидается около и меньше среднего многолетнего количества, местами по южным районам - больше среднего многолетнего количества.



Завтра, 4 декабря, республика окажется под влиянием циклона и будет облачно, ночью по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного по северному побережью Байкала местами сильные снегопады.



Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по Прибайкалью и южной половине -7,-12, днём -6,-11, местами до -1, по северной половине -11,-16.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -6,-8.



