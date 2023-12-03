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В Улан-Удэ Русский драмтеатр получил новое световое оборудование

В Улан-Удэ Русский драмтеатр получил новое световое оборудование
Общество,  Фото:ГРДТ им. Николая Бестужева

«Такого обновления не было 14 лет»

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева 30 ноября побывала в электроцехе Русского драматического театра имени Николая Бестужева (ГРДТ). Именно в этом цехе работают светооператоры и художники по свету. Цель визита - знакомство и презентация нового светового оборудования, поступившего в театр по нацпроекту «Культура».

«Насколько важен свет на театральной сцене, знает каждый человек в театре, - считает пресс-служба ГРДТ. - В электроцехе осваивают новое оборудование, которое расширит возможности оформления сцены».

Заведующий электроцехом Фархат Гайнулин рассказал и наглядно показал министру и журналистам, какими возможностями обладают новые световые пульты и прожекторы, которыми будут оснащены основная и малая сцены театра. Получены консоли и специальный компактный световой пульт для выездов и гастролей.

 – Наше прежнее оборудование работало с 2009 года, морально устарело и не поддерживает новые приборы. Если со старым оборудованием надо наводить свет вручную, то теперь достаточно провести по сенсорному экрану, – сообщил Гайнулин.

По словам заведующего электроцехом, тому, кто умеет работать с электрикой и компьютером, можно попробовать себя в качестве оператора по свету.

«Работа творческая, всему обучим» – говорят «световики».

Соелма Дагаева, осмотрев оборудование, отметила:

- Можно поставить любой талантливый спектакль, но если не будет хорошего света и звука, то эффект будет не такой, как хотелось бы. В этом году впервые по нацпроекту «Культура» мы получили дорогостоящее оборудование для наших профессиональных театров. Министерство культуры Бурятии работает по заявкам театров, а министерство культуры России выделяет нам средства на закупку оборудования.

По словам министра, «такого обновления Русский драматический театр не видел последние четырнадцать лет».

Напомним, что новое здание ГРДТ построено на месте бывшего кинотеатра «Дружба» и открыто с самым современным на тот момент оборудованием в 2009 году.

- Новое оборудование и экраны очень важны для театра, который должен идти в ногу со временем, - заявил худрук театра Вячеслав Дьяченко. - Мы сможем создавать яркий и интересный визуальный ряд. Искусство избирательно, потому в одних спектаклях использование экрана возможно, а в других нет.

В минкультуры Бурятии считают, что Русский драмтеатр успешно реализует творческие проекты, связанные с федеральными программами и национальным проектом «Культура».

ГРДТ Русский драмтеатр Русдрам модернизация минкультуры РБ

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