Двух медиков из Бурятии признали лучшими

Награды им вручил Михаил Мурашко
На торжественной церемонии награждения победителей всероссийского конкурса врачей и специалистов со средним медицинским образованием министр здравоохранения России Михаила Мурашко вручил медикам из Бурятии награды.
Лучшим врачом лабораторной диагностики признана Дарья Мункоева, заведующая лаборатории республиканская больница имени Семашко; лучшей участковой медицинской сестрой - Анастасии Кожевина, участковая медсестра городской больницы № 4 Улан-Удэ.
- Гордимся! Поздравляем! Так держать! Новых побед! – написала в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Награждение проходило на втором конгрессе «Национальное здравоохранение 2 декабря в Москве.
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