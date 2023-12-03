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Двух медиков из Бурятии признали лучшими

Двух медиков из Бурятии признали лучшими
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгении Лудуповой
Награды им вручил Михаил Мурашко

На торжественной церемонии награждения победителей всероссийского конкурса врачей и специалистов со средним медицинским образованием министр здравоохранения России Михаила Мурашко вручил медикам из Бурятии награды.

Лучшим врачом лабораторной диагностики признана Дарья Мункоева, заведующая лаборатории республиканская больница имени Семашко; лучшей участковой медицинской сестрой - Анастасии Кожевина, участковая медсестра городской больницы № 4 Улан-Удэ.

- Гордимся! Поздравляем! Так держать! Новых побед! – написала в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Награждение проходило на втором конгрессе «Национальное здравоохранение 2 декабря в Москве. 
медицинские работники

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