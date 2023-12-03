Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-17 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 декабря по республике: облачно с прояснением, ночью снег, местами сильные снегопады, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, по Прибайкалью при снеге -5,-10, днём -1,-6, местами -10,-15.
В Улан-Удэ ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, днём порывы до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -10,-12, днём -4,-6.
Местами по Бурятии ожидается небольшой снег
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