Местами по Бурятии ожидается небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-17 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 декабря по республике: облачно с прояснением, ночью снег, местами сильные снегопады, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, по Прибайкалью при снеге -5,-10, днём -1,-6, местами -10,-15.



В Улан-Удэ ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, днём порывы до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -10,-12, днём -4,-6.

